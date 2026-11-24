화성특례시가 소셜미디어를 통한 시민 소통 역량을 인정받아 '2026 올해의 SNS'에서 4관왕을 차지했다.

화성시는 지난 23일 서울 한국프레스센터에서 열린 제12회 '2026 올해의 SNS' 시상식에서 공공분야 기초지자체(시) 부문 블로그와 인스타그램, 유튜브 등 3개 분야 대상을 받았으며 카카오톡 채널 부문에서는 최우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.

▲제12회 '2026 올해의 SNS' 시상식 모습 ⓒ화성특례시

(사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 '올해의 SNS'는 공공기관과 기업의 소셜미디어 운영 현황 및 소통 성과를 종합적으로 평가하는 시상식이다.

이번 수상으로 화성시는 주요 온라인 홍보 매체 전반에서 경쟁력을 인정받았다. 앞서 지난 달 '제16회 대한민국 SNS 대상' 최우수상과 이달 '제19회 대한민국소통어워즈' 2개 부문 대상에 이어 이번에도 수상 성과를 거두며 온라인 소통 역량을 이어갔다.

특히 시민들의 관심과 이용 형태에 맞춘 콘텐츠 전략이 좋은 평가를 받았다. 최신 트렌드를 반영한 숏폼 영상과 직관적인 카드뉴스 등을 활용한 인스타그램은 경기도 내 기초지자체 가운데 팔로워 수 1위를 기록했다.

유튜브 채널 '화성온TV' 역시 시민들의 일상과 시정 현안을 쉽고 재미있게 전달하며 구독자 11만 명을 돌파하는 등 시민과의 소통 창구로 자리 잡았다.

정명근 시장은 "소셜미디어 분야에서 4관왕이라는 훌륭한 성과를 거둔 것은 시민의 눈높이에서 친근하게 소통하고자 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 다변화하는 미디어 환경에 발맞춰 시민의 목소리에 귀 기울이고 실생활에 유익한 맞춤형 시정 정보를 제공하는 소통 행정을 이어가겠다"고 말했다.