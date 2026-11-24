대몽항쟁기 고려의 수도였던 강화에 남아 있는 불교조각과 석조미술의 역사적 가치와 의미를 살펴보는 학술회의가 열린다.

인천시는 오는 26일 오후 1시 인천문화예술회관에서 '고려후기 강화지역 불교조각과 석조미술 재조명'을 주제로 제28회 인천 역사 학술회의를 개최한다고 24일 밝혔다.

▲'고려후기 강화지역 불교조각과 석조미술 재조명' 학술회의 포스터 ⓒ인천광역시

인천 역사 학술회의는 지역의 역사 정체성을 알리고 연구 성과를 시민과 공유하기 위해 2004년부터 이어온 인천시의 대표적인 학술행사다.

올해는 강화지역에 남아 있는 불교조각과 석조미술을 중심으로 최근 연구 성과를 공유한다. 문헌을 중심으로 이뤄졌던 기존 연구에서 나아가 실제 문화유산에 담긴 미술사적 가치와 역사적 의미를 다각도로 살펴볼 예정이다.

행사는 문명대 동국대학교 명예교수의 기조강연을 시작으로 5건의 주제발표와 전문가 지정토론, 시민 질의응답 순으로 진행된다.

주제발표에서는 △강화 용정리 출토 선각불상경 △청련사 목조아미타여래좌상 △강화 장정리 석조여래입상 △강화 장정리 오층석탑 △강화 고려왕릉 석인상 등을 다룬다.

이를 통해 고려후기 강화지역 불교조각과 석조미술의 조형적 특징을 살펴보고, 당시 강화가 지닌 불교문화의 위상과 역사적 가치를 재조명할 계획이다.

지역 역사와 문화유산에 관심 있는 시민과 연구자는 별도 사전 등록 없이 행사 당일 현장에서 참석할 수 있다.

장은미 시 문화유산과장은 "이번 학술회의는 그간 축적된 연구 성과를 공유하고 지역사 연구의 지평을 넓히는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "우리 지역 문화유산의 가치를 체감하고 나누는 자리에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.