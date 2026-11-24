인천광역시의 시정 종합 월간지 '굿모닝인천'이 2026 대한민국 커뮤니케이션대상에서 최우수상을 받으며 10년 연속 수상 기록을 이어갔다.

인천시는 '굿모닝인천'이 한국사보협회가 주관하는 '2026 대한민국 커뮤니케이션대상' 기획·디자인 부문에서 최우수상인 한국사보협회장상을 수상했다고 24일 밝혔다.

▲인천광역시 시정 종합 월간지 '굿모닝인천' ⓒ인천광역시

대한민국 커뮤니케이션대상은 문화체육관광부와 고용노동부, 뉴욕페스티벌 등 국내외 정부 기관과 단체가 후원하는 커뮤니케이션 분야 시상이다. '굿모닝인천'은 2017년 이후 올해까지 10년 연속 수상하며 콘텐츠와 디자인 경쟁력을 인정받았다.

1994년 창간한 '굿모닝인천'은 지난 32년간 인천의 사람과 정책, 역사와 문화를 기록해 온 시정 매체다. 특히 정책을 시민의 일상과 목소리를 통해 쉽게 전달하고, 인천의 도시 정체성을 반영한 기획과 편집·디자인으로 시민과 소통해 왔다.

올해도 시민 참여형 콘텐츠를 통해 도시의 변화를 기록했다. 11월호(제395호)에는 민선 9기 출범 100일을 맞아 진행한 '100일의 변화, 시민의 기대' 캠페인을 특집으로 실었다. 시민 100명이 손글씨와 사진, 인터뷰를 통해 전한 인천의 변화와 기대를 담아 시민들의 목소리로 시정의 의미를 조명했다.

'굿모닝인천'은 영문 소식지 '인천나우(INCHEON NOW)', 중문 소식지 '인천지창(仁川之窓)'과 함께 전국 지방자치단체 최초로 품질경영(ISO 9001)과 고객만족경영(ISO 10002) 국제 인증을 동시에 획득하기도 했다.

이들 매체는 웹진과 전자책으로도 발행돼 시민 누구나 온라인을 통해 편리하게 열람할 수 있다.

장형우 시 콘텐츠담당관은 "정책을 시민의 눈높이에서 쉽고 따뜻하게 전하려 한 노력이 좋은 평가로 이어졌다"며 "시민의 목소리에 귀 기울이며 공감받는 시정 매체를 만들어 가겠다"고 말했다.