해방 이후 인천 예술인들의 창작과 교류가 이어졌던 신포동 은성다방이 전시를 통해 다시 시민들을 만난다.

인천도시역사관은 인천 예술인들의 사랑방이자 작품 발표 공간으로 활용됐던 은성다방의 역사와 당시 문화예술 활동을 조명하는 기획특별전 '그 시절, 은성다방'을 개최한다고 24일 밝혔다.

▲기획특별전 '그 시절, 은성다방' 포스터 ⓒ인천도시역사관

이번 전시는 전시 공간이 부족했던 시절 다방을 무대로 창작과 교류를 이어간 인천 예술인들의 활동을 되짚고, 지역 문화예술의 발자취를 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

신포동에 자리했던 은성다방은 해방 이후 인천 예술인들이 모여 작품을 발표하고 서로 교류하던 문화공간이었다. 개인전과 미협전, 세종문화큰잔치 등 다양한 전시와 행사가 열렸으며 음악회와 시 낭송회도 이어졌다. 당시 부족했던 전시 공간을 대신해 예술인들의 작품 발표와 만남을 뒷받침하는 역할을 했다.

전시는 총 3부로 구성된다. 해방 이후 다방을 중심으로 형성된 문화예술 활동부터 은성다방에서 활동한 예술인들의 작품, 주변 문화공간에 얽힌 이야기까지 폭넓게 소개한다.

1부에서는 해방 이후 다방을 중심으로 펼쳐진 문화예술 활동을 살펴본다. 한국전쟁 중에도 전시와 출판회 등이 이어졌으며, 피란지 부산에서도 예술인들이 다방에 모여 창작 활동을 지속했던 당시 모습을 소개한다.

2부에서는 구술채록 자료와 사진을 통해 은성다방의 옛 모습을 재현하고, 이곳에서 활동했던 예술인들의 작품을 선보인다. 서예와 시화, 회화, 사진 등 다양한 분야의 작품을 통해 어려운 여건 속에서도 창작을 이어간 예술인들의 열정과 흔적을 만날 수 있다.

특히 1969년 결성돼 1978년까지 모두 8차례 전시를 개최한 인천 예술인 모임 '오소회'의 작품도 눈길을 끈다. 이경성, 우문국, 김영건, 윤갑로, 박응창, 유희강 등 50대 이상 예술인들이 참여했던 모임으로, 이번 전시에서는 기존에 주로 소개됐던 이경성·우문국·김영건·유희강의 작품과 함께 윤갑로 전 인천시장, 박응창 화백의 작품도 공개된다.

3부에서는 은성다방과 함께 인천 예술인들의 활동 무대였던 미문사와 점화랑, 백항아리집을 조명한다. 예술인들은 은성다방 건너편 미문사에서 전시 안내물과 문예지를 인쇄하고, 점화랑에서 표구와 액자 제작을 맡겼다. 모임을 마친 뒤에는 신포시장에 있던 백항아리집에서 술잔을 나누며 교류를 이어갔다.

현재 점화랑을 제외한 공간들은 당시 모습을 찾아보기 어렵지만, 전시에서는 관련 인물들의 구술을 통해 사라진 공간의 흔적과 그곳에 얽힌 이야기를 되살린다.

김상열 인천도시역사관장은 "은성다방의 정확한 개관과 폐관 시기는 확인하기 어렵지만, 인천 예술이 꽃피는 데 중요한 역할을 했던 공간이라는 점은 분명하다"며 "이번 전시를 통해 관람객들이 은성다방에 담긴 인천 문화예술의 역사와 그 시절 예술인들의 열정을 기억하길 바란다"고 말했다.