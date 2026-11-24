지난 달 인천지역 주택 매매가격이 하락세를 멈추고 보합으로 전환한 가운데 전세와 월세 가격은 상승세를 이어갔다.

인천광역시는 한국부동산원의 2026년 10월 전국주택가격동향조사를 분석한 결과, 인천 주택 매매가격지수의 전월 대비 변동률이 0.00%를 기록했다고 24일 밝혔다. 지난 9월 -0.11%에서 하락세가 멈춘 것이다.

▲2026년 10월 부동산시장 동향 ⓒ인천광역시

지역별로는 부평구가 0.20%로 가장 높은 상승률을 보였으며 연수구 0.10%, 검단구 0.09%, 서해구 0.06% 순으로 올랐다. 반면 남동구(-0.23%), 영종구(-0.12%), 미추홀구(-0.11%), 계양구(-0.07%), 제물포구(-0.01%)는 하락했다.

전세가격은 상승세를 이어갔지만 오름폭은 다소 둔화됐다. 10월 전세가격지수 변동률은 0.45%로, 9월 0.50%보다 0.05%포인트 낮아졌다.

지역별로는 연수구가 0.77%로 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 남동구 0.74%, 영종구 0.53%, 검단구와 계양구 각각 0.50%, 서해구 0.46%, 제물포구와 부평구 각각 0.32%, 미추홀구 0.03% 순으로 모든 지역에서 상승했다.

월세통합가격지수도 0.52% 오르며 상승세를 유지했다. 다만 상승폭은 9월 0.54%보다 0.02%포인트 줄었다.

지역별로는 서해구가 0.93%로 가장 큰 폭의 상승률을 보였고 검단구 0.69%, 남동구 0.54%, 부평구 0.47%, 영종구 0.45%, 미추홀구와 연수구 각각 0.42%, 제물포구 0.41%, 계양구 0.40% 순으로 나타났다.

주택 거래량은 매매가 늘고 전·월세는 줄었다. 2026년 9월 인천지역 주택 매매거래량은 3134건으로 전월 2930건보다 204건(7.0%) 증가했다.

지역별로는 부평구가 565건으로 가장 많았으며 남동구 465건, 연수구 434건, 미추홀구 374건, 서해구 368건, 계양구 342건, 검단구 297건, 영종구 117건, 제물포구 97건, 강화군 68건, 옹진군 7건 순이었다.

같은 기간 주택 전·월세 거래량은 1만929건으로 전월 1만1230건보다 301건(2.7%) 감소했다.

이원주 시 도시계획국장은 "10월 인천 주택 매매가격지수는 보합세로 전환했으며 전세는 연수구와 남동구 중심으로, 월세는 서해구와 검단구 중심으로 임차 수요가 이어지며 가격이 올랐다"고 설명했다.

한편 시는 시민들의 부동산시장 정보 접근성을 높이기 위해 챗GPT 내 '인천 부동산시장 동향' 서비스를 통해 지역별 주택시장 정보를 제공하고 있다. 앞으로도 부동산시장 모니터링을 강화해 주거 안정 정책 수립에 활용할 방침이다.