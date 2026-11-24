경기 안양시가 인공지능(AI) 기술 발전과 산업 환경 변화에 대응하기 위한 중장기 종합계획 수립에 나섰다.

안양시는 AI 정책의 체계적인 추진을 위해 '인공지능 기본 및 종합계획 수립 용역'에 착수했다고 24일 밝혔다.

▲인공지능 기본 및 종합계획 수립 용역 착수보고회 모습 ⓒ안양시

지난 20일 스마트도시통합센터에서 열린 착수보고회에는 안양시 인공지능위원회와 민관협치위원회 위원, 시의원 및 관계자 등 17명이 참석했다. 참석자들은 용역 추진 방향과 과업 범위를 공유하고 계획의 실효성을 높이기 위한 의견을 나눴다.

특히 관련 위원들은 용역 초기 단계부터 참여해 계획 수립 과정에서 자문 역할을 맡고, 정책 방향과 실행 가능성을 점검할 예정이다.

이번 용역은 '인공지능기본법'에 따라 내년부터 2029년까지 적용할 3개년 중장기 계획을 마련하기 위해 추진된다. 용역은 내년 5월까지 진행되며, 내년 1월 중간보고회를 거쳐 5월 최종 결과를 도출할 계획이다.

시는 국내외 AI 기술과 정책 동향을 분석하고 지역 여건과 활용 수요를 진단해 안양시 특성에 맞는 비전과 추진 전략을 마련할 방침이다.

특히 인공지능과 데이터 기술의 발전은 물론 피지컬 AI 확산에 대응해 산·학·연·관 자원을 연계한 산업 생태계 조성 전략도 담을 예정이다.

주요 과업은 △디지털·피지컬 AI 정책과 기술 동향 및 도입 여건 분석 △AI 활용 수요 조사와 신규 과제 발굴 △단계별 실행 로드맵 및 분야별 추진 과제 수립 △피지컬 AI 협력단지(클러스터)와 산업 생태계 조성 전략 마련 △데이터 활용 체계 및 윤리·보안 관리체계 구축 등이다.

시는 이번 종합계획을 통해 AI 기술을 행정과 산업 전반에 체계적으로 접목하고, 지역의 미래 성장동력을 확보한다는 구상이다.

시 관계자는 "이번 용역은 인공지능(AI) 기반 스마트 도시 안양의 역량을 고도화하기 위한 중장기 청사진을 그리는 첫걸음"이라며 "위원회와 각계 전문가의 의견을 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 계획을 수립하겠다"고 말했다.