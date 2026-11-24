인천지역 노인일자리사업을 단순 소득보전 중심에서 벗어나 노인의 경력과 전문성을 활용해 지역 복지수요에 대응하는 방향으로 전환해야 한다는 연구 결과가 나왔다.

인천연구원은 올해 기획과제로 수행한 '인천시 지역 연계 노인일자리 모델 구축' 연구보고서를 발표하고, 지역 특성에 맞는 노인일자리 모델과 지속가능한 사업 운영을 위한 정책 방향을 제안했다고 24일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 연구는 2026년부터 노인일자리사업 예산이 보건복지부 일반회계에서 지역균형발전특별회계 지역자율계정으로 전환된 데 주목했다. 이에 따라 지방자치단체가 지역 여건에 맞춰 사업을 직접 기획하고 성과를 책임지는 구조로 바뀌면서 지역 특성을 반영한 새로운 일자리 모델의 필요성이 커졌다는 설명이다.

연구에 따르면 인천시 전체 예산의 41.3%인 6조3308억 원이 사회복지 분야에 투입되고 있지만, 대부분 국고보조 매칭사업으로 편성돼 새로운 복지수요에 대응할 시의 재량 예산은 제한적이다. 이에 노인일자리 예산을 지역에 필요한 복지서비스와 연계해 일자리와 공공서비스를 함께 창출하는 접근이 필요하다는 분석이다.

현재 인천 노인일자리사업은 단순노무 중심의 공익활동에 참여가 집중된 것으로 나타났다. 2026년 사업의 48.5%를 차지하는 노인공익활동에 전체 참여 노인의 74.8%가 참여하고 있으며, 주요 활동도 환경개선과 안전지킴이 등에 머물러 있다.

반면 인천 노인들이 희망하는 일자리는 경력을 활용할 수 있는 일자리가 67.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 노인들이 보유한 경험과 전문성을 지역사회가 필요로 하는 서비스와 연결할 가능성이 확인된 셈이다.

지역 복지수요 역시 새로운 일자리 모델의 필요성을 뒷받침한다. 연구에 따르면 고민을 이야기할 사람이 없다고 응답한 인천 시민은 29.3%였으며, 외로움을 느끼는 고령자는 70.8%에 달했다. 아동과 노인, 1인가구 등 다양한 인구집단에서 돌봄 수요도 공통적으로 나타났다.

이에 연구원은 공익활동 내실화와 노인역량활용사업 확대를 통한 사업 구조 이원화, 권역별 수요에 따른 차별화, 대상별 맞춤형 접근 등 세 가지 방향을 제시했다.

구체적인 지역연계형 일자리 모델로는 초등학생 등교 지원과 다문화가정 자녀 학습지원, 외국인 방문객 통번역서비스, 청년식당, 노인 건강관리서비스, 복약 확인 도우미, 장애인 일 활동 지원 등이 제안됐다.

특히 퇴직교사와 생활체육지도사, 외국어 경력자 등 노인들의 전문성과 경험을 활용하는 노인역량활용사업으로 설계해 일자리의 질을 높이고 안정적인 소득 확보에도 기여하도록 한다는 구상이다.

사업의 지속가능성을 확보하기 위한 지원책도 제시됐다. 참여 노인의 역량과 경력을 체계적으로 정리하고 사업모델을 복합적으로 구성하는 한편, 수행기관 전담인력의 처우 개선과 노인일자리사업 예산의 정당성을 뒷받침할 근거 마련, 지역 간 전달체계 격차 해소 등 9가지 과제를 제안했다.

양지훈 인천연구원 연구위원은 "지역균형발전특별회계 전환은 인천의 여건과 복지수요에 맞게 노인일자리사업을 설계할 수 있는 기회가 됐다"며 "노인일자리를 단순한 소득보전 수단에 그치지 않고 신노년의 경력으로 늘어나는 지역 복지수요에 대응하는 자원으로 활용할 때 같은 예산으로 더 큰 정책효과를 거둘 수 있다"고 말했다.