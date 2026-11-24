화성특례시가 송산그린시티 국가산업단지에 미래차와 바이오(BIO) 분야 기업을 유치하기 위해 산업시설용지 분양 공모에 나선다.

화성시는 송산그린시티 국가산단 내 산업시설용지의 우선 분양 추천 대상자를 선정하기 위한 공모를 실시한다고 24일 밝혔다. 이번 공모 대상은 총 9필지, 3만3244㎡ 규모다.

▲화성특례시청 전경 ⓒ화성특례시

클러스터별로는 미래차 클러스터 5필지(1만7510㎡), BIO 클러스터 4필지(1만5734㎡)이며, 필지별 면적은 3496~3961㎡다. 분양가격은 ㎡당 97만5951원이다.

입주 대상 업종은 클러스터별로 구분된다. 미래차 클러스터는 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31)이다. BIO 클러스터는 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외, C20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업(C27)이 대상이다.

신청 자격은 산업단지 입주 자격을 갖춘 국내 법인 또는 개인사업자다. 공고일(2026년 11월 24일) 이전부터 화성시 관내에서 5년 이상 공장등록을 유지하고 있어야 하며, 공장등록증에 기재된 업종도 신청 필지의 입주 대상 업종에 해당해야 한다.

공모 신청은 다음 달 15일부터 18일까지 4일간 방문 접수로 진행된다. 화성시는 접수된 신청서를 대상으로 서류평가를 실시해 우선 분양 추천 대상자를 선정하고, 내년 3월 8일 선정 결과를 발표할 예정이다. 선정 기업은 사업 시행자인 한국수자원공사에 추천된다.

이번 공모는 미래차와 바이오 분야 기업에 송산그린시티 국가산업단지 입주 기회를 제공하고, 관련 산업을 중심으로 지역 산업 기반을 확대하기 위해 추진된다.

정명근 시장은 "미래차와 BIO 분야 기업들이 송산그린시티 국가산업단지에서 새로운 투자 기회를 찾고 성장할 수 있도록 공정한 공모 절차를 운영하고, 우수기업 유치를 통해 지역 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.