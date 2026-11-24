경기 군포시 공직자들이 자발적인 인공지능(AI) 연구활동을 통해 정부의 AI 전문역량 인증을 획득하고 행정업무 개선 프로그램까지 직접 개발해 눈길을 끌고 있다.

군포시는 행정안전부가 주관하는 'AI 챔피언' 역량 인증에서 총 8건을 취득하고, 자체 개발한 행정업무 개선 프로그램 6종을 현장에 적용하는 등 AI 기반 행정혁신 성과를 거뒀다고 24일 밝혔다.

▲AI 챔피언 인증 기념 사진(왼쪽부터 김경준 팀장, 한경식 주무관, 이경욱 팀장, 한대희 군포시장, 류혜경 팀장, 이시영 팀장, 엄효원 주무관) ⓒ군포시

이번 성과는 지난 2월 출범한 '공직자 AI 연구모임'의 자발적인 학습과 연구활동을 통해 이뤄졌다. 참여 직원들은 코딩 경험이 없는 상태에서 출발했지만, AI 기술을 익히는 데 그치지 않고 실제 행정 현장의 불편과 개선 과제를 찾아 프로그램 개발로 연결했다.

특히 AI 챔피언 평가에서 블루 등급 2건, 그린 등급 6건 등 총 8건의 인증을 확보했다. AI 챔피언은 공공부문 실무자가 AI를 활용해 행정 현장의 문제를 해결할 수 있도록 전문역량을 인증하는 제도다. 그린 등급은 정책·서비스 기획 역량을, 블루 등급은 데이터 분석부터 AI 서비스 구현까지 수행하는 전문역량을 평가한다.

올해 건설과 이경욱 도로시설팀장과 기획조정예산실 엄효원 주무관이 블루 등급을 새롭게 취득하면서 지난해 인증을 받은 회계과 박광명 주무관을 포함해 군포시의 블루 등급 보유자는 모두 3명으로 늘었다.

공직자들의 AI 역량은 실제 행정서비스 개선으로도 이어졌다. 군포시는 지난 12일 '공직자 AI 연구모임 성과공유회'를 열고 직원들이 직접 개발한 행정업무 개선 프로그램 6종을 공개했다.

최우수 사례로 선정된 이경욱 팀장의 '민원신청서 작성 도우미'는 민원인의 간단한 답변만으로 여권발급신청서 등 8종의 서식을 자동으로 작성해 주는 서비스다. 지난 8월부터 시청 민원실에서 실제 운영되면서 민원인의 서류 작성 부담과 담당 공무원의 업무 부담을 줄이는 데 활용되고 있다.

이 밖에도 공공시설 예약정보를 통합 검색할 수 있는 '군포시 공공시설 예약비서'(우수·이시영 도서관운영팀장), 반복적인 행정서식 작성을 간소화하는 '슬기로운 군포시 공직생활'(장려·류혜경 개발제한구역팀장), 현장 출장 업무를 지원하는 '스마트 출장복명서 & 출장한컷'(장려·한경식 주무관) 등이 개발됐다.

이와 함께 감사 지적사례 검색 프로그램과 정책홍보용 카드뉴스 제작 프로그램 등 공직자들의 실무에 활용할 수 있는 다양한 도구도 마련됐다.

이번 성과는 공직자들이 스스로 AI 기술을 학습하고 전문역량을 확보하는 데 그치지 않고, 이를 행정 현장에 적용해 시민들이 체감할 수 있는 서비스 개선으로 연결했다는 점에서 의미가 있다.

시는 앞으로도 공직자들의 AI 연구활동을 지원하고, 축적된 기술과 경험을 바탕으로 행정업무 효율화와 시민 중심의 AI 행정서비스 확대를 추진할 계획이다.

한대희 시장은 "공직자들의 자발적인 연구활동이 정부가 인정하는 AI 전문역량 확보와 시민이 체감하는 행정서비스 개선이라는 값진 결과로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 직원들이 자율적으로 연구하고 새로운 기술에 도전할 수 있는 환경을 지속적으로 조성해 군포시가 AI 행정혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.