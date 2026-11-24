원주시청 장애인태권도팀 소속 국가대표 이평강 선수가 제11회 세계파라태권도선수권대회에서 동메달을 땄다.
이평강 선수는 20일부터 22일까지 사흘간 전북 무주 태권도원에서 열린 이번 대회 남자 K44 –58kg급에 출전해 3위에 올랐다.
세계태권도연맹이 주최한 이번 대회에서 세계 정상급 선수들과 겨뤄 입상했다.
이평강 선수는 16강전에서 코트디부아르 선수를 큰 점수 차로 제압했다.
8강전에서는 튀르키예 선수를 맞아 라운드 스코어 2-1로 승리하며 준결승에 진출했다.
준결승에서는 세계 랭킹 1위 아사프 야수르(이스라엘) 선수를 만났다.
이평강 선수는 1·2라운드에서 나란히 동점을 기록한 뒤 우세승을 한 차례씩 주고받으며 팽팽하게 맞섰다.
신장 열세에도 마지막 3라운드까지 빠른 공세를 이어갔으나 12-13, 1점 차로 패해 동메달을 확정했다.
비록 결승 문턱을 넘지 못했으나 세계 최정상급 선수를 상대로 대등한 기량을 선보이며 국제무대 경쟁력을 입증했다.
구자열 원주시장은 "세계선수권이라는 큰 무대의 중압감을 이겨내고 끝까지 투혼을 발휘해 메달을 안겨준 이평강 선수에게 깊이 감사드린다"며 "원주시민과 함께 진심으로 축하하며 앞으로도 직장운동경기부 선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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