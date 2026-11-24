원주시청 장애인태권도팀 소속 국가대표 이평강 선수가 제11회 세계파라태권도선수권대회에서 동메달을 땄다.

이평강 선수는 20일부터 22일까지 사흘간 전북 무주 태권도원에서 열린 이번 대회 남자 K44 –58kg급에 출전해 3위에 올랐다.

▲제11회 세계파라태권도선수권대회. ⓒ원주시

세계태권도연맹이 주최한 이번 대회에서 세계 정상급 선수들과 겨뤄 입상했다.

이평강 선수는 16강전에서 코트디부아르 선수를 큰 점수 차로 제압했다.

8강전에서는 튀르키예 선수를 맞아 라운드 스코어 2-1로 승리하며 준결승에 진출했다.

준결승에서는 세계 랭킹 1위 아사프 야수르(이스라엘) 선수를 만났다.

▲이평강 선수. ⓒ원주시

이평강 선수는 1·2라운드에서 나란히 동점을 기록한 뒤 우세승을 한 차례씩 주고받으며 팽팽하게 맞섰다.

신장 열세에도 마지막 3라운드까지 빠른 공세를 이어갔으나 12-13, 1점 차로 패해 동메달을 확정했다.

비록 결승 문턱을 넘지 못했으나 세계 최정상급 선수를 상대로 대등한 기량을 선보이며 국제무대 경쟁력을 입증했다.

구자열 원주시장은 "세계선수권이라는 큰 무대의 중압감을 이겨내고 끝까지 투혼을 발휘해 메달을 안겨준 이평강 선수에게 깊이 감사드린다"며 "원주시민과 함께 진심으로 축하하며 앞으로도 직장운동경기부 선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.