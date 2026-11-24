전남광주통합특별시의회에서 통합시 가족정책국의 추가경정예산안 심의 결과 수십억원대 예산 산출 오류가 드러나면서 전면 중단되는 사태가 발생했다.

24일 광주특별시의회에 따르면 윤민호 의원(진보당, 북구2)은 전날 시의회 보건복지위원회에서 열린 가족정책국 제2회 추경예산안 심사에서 연장반 전담교사와 보조교사 지원 예산 오류를 지적했다.

▲윤민호 전남광주통합특별시의원(오른쪽)이 23일 시의회 보건복지위원회 가족정책국 제2회 추경예산안 심사에서 질의하고 있다.2026.11.23ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

윤 의원에 따르면 옛 광주지역 연장반 전담교사 예산의 경우 산출식에 적용된 월 단가가 실제(120만2000원)와 다른 103만4000원으로 잘못 기재돼 산출식과 실제 편성액 간에 22억5000만원의 차이가 발생했다. 잘못된 단가를 바로 잡아도 여전히 1억6000만원의 차이가 남는 등 부실이 드러났다.

옛 전남지역 보조교사 예산도 심각했다. 제2회 추경 산출식(1427명×12개월×120만2000원)을 계산하면 약 205억8000만 원이지만, 실제 예산 편성액은 241억7000만 원으로 무려 35억9000만 원이나 부풀려져 있었다.

산출 근거로 제출된 제1회 추경 자료에서도 동일한 오류가 발견됐다. 1회 추경 산출식에 따른 계산액은 212억원이지만 편성액은 242억7000만원으로 30억원 넘게 차이가 났다. 적용된 인원수마저 감액 사유서에는 1740명, 추경 산출식에는 1470명으로 제각각 기재됐다.

윤민호 의원은 "통합에 따른 조직개편이 늦어져 시간이 부족했다는 사정은 이해하지만 있어서는 안 될 자료 부실"이라며 "사람 수와 금액이 맞지 않고 그 차이가 수십억원에 이르는 상황에서 어떻게 심의를 할 수 있겠느냐. 이 정도로 숫자가 틀리면 무효 아닌가"라고 질타했다.

강은순 가족정책국장은 "오타가 발생한 것 같다"며 "정말 죄송하다. 미처 확인하지 못했다"며 고개를 숙였다.

안평환 보건복지위원장은 "제출 자료의 오기가 너무 심해 심의를 진행할 수 있을지 모르겠다. 자료의 신빙성과 정확성이 심대한 타격을 받았다"며 간담회 진행을 결정했다.

결국 보건복지위는 이날 심의를 중단하고 가족정책국이 자료를 보완해 오는 30일 본예산 심의에 앞서 추경 심의를 다시 진행하기로 결정했다.