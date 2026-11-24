정선군이 7억 5000만 원을 들여 천년고찰 정암사 삼성각을 새로 짓기로 했다.

정선군은 2027년 12월까지 기존 삼성각과 자장각을 철거하고 새로운 삼성각을 조성할 계획이다.

▲정암사. ⓒ정선군

현재 삼성각은 1970년대 중수한 건물이다.

내부 공간이 좁고 층고가 낮아 참배객과 방문객이 이용하기 불편했다.

노후 전기설비와 촛불 사용에 따른 화재 위험도 컸다.

정선군은 이용 편의를 높이고 화재 위험 요인을 없애기 위해 정비를 결정했다.

정선군은 올해 상반기 관계 전문가 자문을 거쳐 기본설계용역을 진행했다.

국가유산청과 건축물 배치, 평면·입면 계획, 사업 범위 등도 협의했다.

앞으로도 전문가와 관계 기관 의견을 반영해 정암사의 전통 건축 특성과 주변 경관을 살릴 방침이다.

▲정암사. ⓒ정선군

정암사는 신라 선덕여왕 때인 643년 자장율사가 창건한 사찰이다.

2020년 국보로 승격된 제332호 수마노탑 등 다양한 불교 문화유산을 간직하고 있다.

정선군은 정암사의 국가 사적 지정을 위해 사찰 내 문화유산과 발굴 유적 가치, 주변 자연환경 등을 종합적으로 살피고 있다.

이번 삼성각 정비 역시 이러한 문화유산 보전 방향에 맞춰 진행하기로 했다.

목문영 정선군 문화체육과장은 "전통 사찰의 건축물 정비는 이용 편의와 안전을 개선하는 동시에 건축물에 담긴 역사적 의미와 주변 문화유산과의 관계를 함께 고려해야 한다"며 "관계 전문가 및 국가유산청과 충분히 협의해 정암사의 전통 경관을 보전하고 역사문화적 가치가 지속적으로 이어질 수 있도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.