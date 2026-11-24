경기 과천시가 정부과천청사 앞 유휴지를 시민들이 더욱 쾌적하게 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성하기 위해 환경 개선에 나선다.

과천시는 한국자산관리공사와 협력해 중앙동 6번지 유휴지의 노후 철제 울타리를 철거하고, 회양목을 활용한 친환경 수목 울타리를 설치한다고 24일 밝혔다.

▲정부과천청사 앞 유휴지 철제 울타리 ⓒ과천시

이번 정비는 노후 시설물로 저해된 도시미관을 개선하고 시민광장의 개방감을 높이는 한편, 국유지의 안전한 관리와 공공적 가치를 높이기 위해 추진됐다.

한국자산관리공사는 지난 23일까지 기존 철제 울타리 철거를 마쳤으며, 과천시는 이날부터 수목 울타리 설치에 착수했다.

기존 철제 울타리는 오랜 기간 노후화로 주변 경관과 조화를 이루지 못하고 시민광장의 개방감을 떨어뜨린다는 지적을 받아왔다.

시는 이번 정비를 통해 지역축제와 문화행사 등 다양한 시민 활동이 이뤄지는 정부과천청사 앞 유휴지를 보다 친근하고 개방적인 공간으로 가꿔 나갈 계획이다.

신계용 시장은 "이번에 정비하는 유휴지는 오랜 기간 시민들의 휴식과 소통, 문화 활동의 공간으로 활용돼 온 소중한 장소"라며 "이번 정비를 계기로 시민들이 더욱 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있는 시민광장으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.