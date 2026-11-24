정선아리랑문화재단(이사장 최종수)이 2026년 출자·출연기관 경영실적평가에서 종합점수 90.65점을 받아 최고등급인 가등급을 달성했다.

2025년도 사업실적을 대상으로 한 이번 평가에서 재단은 전년 85.51점보다 5.14점 올랐다.

▲정선아리랑문화재단. ⓒ정선군

등급도 나등급에서 가등급으로 뛰었다.

2024년부터 3년 연속 평가점수가 상승하며 경영 개선 성과를 인정받았다.

재단은 내부 경영 내실화와 대외 문화예술관광 사업에서 고른 성과를 냈다.

경영층의 적극적인 리더십과 체계적인 조직·인사 운영에서 높은 점수를 받았다.

직무중심 인사관리 도입·운영 노력과 임직원 교육실적은 만점을 기록했다.

대외 사업에서도 만점 행진이 이어졌다.

정선아리랑 세방화 운영실적, 아리랑예술단·아리랑센터 운영실적, 산학연관 네트워크 실적에서 만점을 확보했다.

고객만족도 전년 대비 개선도 평가에서도 만점을 받았다.

재단은 아리랑의 중심과 아리랑의 세계화를 목표로 지역 문화자원을 국내외로 넓혔다.

정선아리랑 인 서울, 제50회 정선아리랑제, 황장목과 정선뗏꾼 기획전시 등 다양한 문화콘텐츠를 선보였다.

에스토니아·카자흐스탄 공연으로 국제 문화교류 기반도 다졌다.

공연·박물관 관람객에게 지역상품권을 돌려주는 페이백 사업으로 지역 내 소비를 이끌었다.

주요 직무 63개에 대한 매뉴얼과 직무기술서를 만들어 업무 체계성도 높였다.

최종수 정선아리랑문화재단 이사장은 "이번 최고등급 달성은 정선아리랑의 가치를 높이고 군민에게 더 나은 문화서비스를 제공하기 위해 임직원이 함께 노력한 결과"라고 말했다.

이어 "평가 결과를 기관 운영에 충실히 반영하여 앞으로도 지속적인 경영혁신을 통한 조직의 역량을 높이고 정선아리랑의 전승·보전을 바탕으로 국내외 문화교류와 특색 있는 문화콘텐츠를 확대해 신뢰받는 공공출연기관으로 나아가겠다"고 덧붙였다.