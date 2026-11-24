양구군이 2027년도 당초예산안을 올해보다 3.42% 늘어난 4,559억여 원 규모로 편성해 11월 20일 양구군의회에 제출했다.

올해 당초예산 4,408억 원보다 150억여 원 증가한 수치다.

▲김왕규 양구군수. ⓒ양구군

회계별로는 일반회계가 올해보다 143억여 원 늘어난 4,228억여 원이다.

특별회계는 7억여 원 증가한 331억 원으로 짰다.

이로써 양구군은 올해 처음 4,000억 원을 넘어선 일반회계 규모를 2년 연속 유지하게 됐다.

분야별 세출예산을 보면 사회복지·보건 분야가 933억 원으로 일반회계 전체의 22.07%를 차지해 비중이 가장 크다.

환경 분야는 367억 원으로 8.69%를 기록해 가장 적었다.

특별회계에서는 수질개선 사업에 182억 원, 상수도 사업에 112억 원을 배정했다.

안정적인 수질관리와 상수도 기반시설 운영에 초점을 맞췄다.

양구군은 군민 생활 편의와 복지 증진을 위해 약 50억 원을 투입한다.

장난감도서관 이전 리모델링, 재가 노인 식사 배달 사업 지원 확대, 체육시설 개선 등을 진행하기로 했다.

양구수목원 테마온실 조성 사업과 소양호수권 접경거점지역 조성 사업 등 관광자원 확충도 이어간다.

동서고속화철도 연계 지원 사업으로 미래 성장 기반도 다질 방침이다.

김왕규 양구군수는 "한정된 재정 여건 속에서도 군민 생활과 밀접한 사업을 우선 반영하고 지역 발전을 위한 주요 현안 사업을 안정적으로 추진할 수 있도록 재원을 배분했다"며 "민선 9기 양구군정의 실질적인 첫 해인 2027년에는 군민과 함께 그려온 양구의 미래를 일상 속 실질적인 변화로 만들어 가겠다"고 말했다.

김왕규 양구군수는 25일 양구군의회 본회의장에서 시정연설을 열고 2027년도 군정 운영 방향과 주요 정책 계획을 발표한다.