강원 동해안 연안 102곳 가운데 39곳이 침식 우려·심각 등급을 받을 정도로 훼손이 빠르게 진행되고 있다.

반면 2030년까지 28곳을 정비하겠다는 계획은 사업 시작 7년이 지난 현재 진도율 39%에 머물렀다.

▲이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성). ⓒ강원특별자치도의회

이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성)은 24일 열린 농림수산위원회 해양수산국 소관 2027년도 예산안 심의에서 이 같은 연안 침식 실태와 정비 부진을 지적했다.

해양수산부의 2025년 연안 침식 실태조사 결과를 보면 강원특별자치도 내 조사 대상 102개소 중 39개소가 우려·심각 등급으로 나타났다.

이지영 의원은 "2030년까지 28개소의 연안정비를 완료해야 하지만 사업 추진 7년이 지난 현재 진도율은 39%에 불과하다"며 "남은 사업비 1,267억 원 중 996억 원이 중기지방재정계획상 2031년 이후로 미뤄져 있어 당초 사업 기간 내 완료가 사실상 어려운 상황"이라고 지적했다.

이어 "연안 침식은 계속 진행되는데 정비사업은 제자리걸음"이라며 "연안 침식은 주민 안전과 재산 보호에 직결되는 문제인 만큼 재정 여건을 이유로 정비사업을 마냥 미뤄서는 안 된다"고 강조했다.

열악한 시군의 재정 부담 문제도 짚었다.

이지영 의원은 "2027년도 연안 정비사업에 투입되는 시군비만 26억 8,000만 원에 달한다"며 "재정 여건이 열악한 시군이 막대한 사업비를 감당하기에는 한계가 있는 만큼 국가 차원의 재정 지원 확대가 절실하다"고 말했다.

이지영 의원은 매년 약 14억 원이 들어가는 연안 침식 실태조사 결과가 실제 정비 대상 선정과 국비 확보에 반영되는지 묻고 침식 위험도가 높은 지역부터 신속하게 정비하도록 사업 우선순위와 재정투자계획을 다시 검토하라고 주문했다.