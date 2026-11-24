태백시가 24일부터 공공배달앱 '땡겨요'에서 지역화폐 탄탄페이 결제 서비스를 시작했다.

이번 서비스는 지난 10월 16일 신한은행 땡겨요 사업단과 맺은 업무협약의 후속 조치다.

▲공공배달앱 '땡겨요' 지역화폐 탄탄페이 결제 서비스 시작. ⓒ태백시

태백시는 배달앱과 탄탄페이 결제 시스템을 연동해 시민 이용 편의를 높이고 지역화폐 사용처를 넓혔다.

이로써 시민들은 기존 공공배달앱 먹깨비에 이어 땡겨요에서도 탄탄페이로 배달 음식을 주문하고 결제할 수 있다.

땡겨요는 신한은행이 운영하는 상생형 배달 플랫폼이다.

중개수수료가 2%로 낮다.

입점 수수료·월 이용료·광고비가 없어 소상공인의 플랫폼 이용 부담을 줄여준다.

태백시는 서비스 개시에 맞춰 소비자와 가맹점을 위한 혜택을 마련했다.

신규 가입 소비자에게는 총 1만 6,000원 상당의 웰컴 쿠폰팩을 지급한다.

태백시민이 탄탄페이로 2만 5,000원 이상 결제하면 선착순으로 2,000원을 즉시 할인한다.

신규 입점 가맹점에는 자체 할인쿠폰 발행에 사용할 수 있는 20만 포인트를 지원한다.

태백시 관계자는 "기존 먹깨비에 이어 땡겨요까지 탄탄페이 결제가 가능해지면서 시민들의 배달앱 이용 선택권과 지역화폐 사용 편의가 더욱 확대될 것"이라며 "앞으로도 탄탄페이와 공공배달앱을 연계한 소비 촉진 정책을 통해 시민들의 생활비 부담을 덜고 소상공인의 매출 증대와 골목상권 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.