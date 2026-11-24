홍천군이 대표 캐릭터 홍이·청이를 새롭게 단장해 선보였다.

이번 개편은 홍천군 상징 새인 까치의 정체성을 살리면서 밝고 깨끗한 흰 까치를 중심에 뒀다.

▲홍이·청이. ⓒ홍천군

흰색 바탕에 청색과 분홍색을 대표 색상으로 적용했다.

큰 눈과 환한 표정 그리고 힘찬 날갯짓을 더해 친근함과 생동감을 키웠다.

두 캐릭터는 홍천의 자연과 문화를 각각 상징한다.

청이는 홍천의 산과 강을 뜻하며 든든함과 유연함, 군민에게 주는 신뢰를 담았다.

홍이는 홍천의 진달래를 상징해 생명력·화사함·지역의 활력을 표현했다.

바탕이 된 흰 까치는 반가운 소식·번영·새로운 시작을 의미한다.

홍이·청이는 2020년 까치를 바탕으로 탄생해 군민 이름 공모로 현재 이름을 얻었다.

홍천군은 민선 9기를 맞아 단순한 외형 변화를 넘어 군민과 행정을 잇는 소통의 상징으로 활용할 계획이다.

신영재 홍천군수는 "홍이와 청이는 군민 여러분의 참여로 이름을 얻고 지금까지 함께 성장해 온 홍천의 소중한 캐릭터"라며 "새롭게 단장한 홍이·청이가 군민과 행정을 더욱 가깝게 잇고 좋은 소식을 전하면서 밝은 미래를 향해 힘차게 날갯짓하기를 기대한다"고 말했다.