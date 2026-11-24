강원특별자치도교육청이 지난 7월 도입한 부패취약분야 교육감 직접보고제의 첫 현안으로 국정감사·행정사무감사 지적사항 후속대책 보고회를 열었다.

강원특별자치도교육청은 사립학교 지도·점검 사각지대를 없애는 핵심 방안을 교육감 특별지시로 확정해 시달했다.

▲강원특별자치도교육청. ⓒ강원특별자치도교육청

교육감 특별지시에 따라 평상시 사립학교 점검은 예산과 주관의 기존 정례 점검 체계를 유지한다.

비위 의혹이나 대외적 이슈 등 현안이 발생한 사학에는 예산과를 중심으로 부서합동점검단을 운영해 지도·점검을 강화하기로 했다.

일회성 점검에 그치지 않도록 지적 사항 조치 완료 등 이행 상황을 연 1회 이상 지속 점검해 감독 실효성을 높인다.

감사처분을 이행하지 않은 법인에는 맞춤형 컨설팅도 함께 진행한다.

교육감 직접보고제는 정례적이고 형식적인 서면 보고 관행에서 벗어난 제도다.

취약 시기나 대외적 이슈 등 중대한 부패 관련 현안이 생기면 소관 부서장이 교육감에게 직접 대면 보고한다.

보고된 현안은 교육감 특별지시로 이어져 부서 간 칸막이를 없애고 실행력을 확보한다.

강원특별자치도교육청은 2026년 한 해 동안 공직문화 혁신과 부패 취약 분야 예방을 위한 청렴 시책도 펼쳤다.

청렴 전담조직이 없는 여건에서 젊은 세대 공직자의 참여를 이끌기 위해 MZ주니어보드를 꾸려 불필요한 관행을 찾았다.

MZ주니어보드는 정책 기획자로 참여해 세대 간 인식 차이를 다룬 갑질통역사 웹툰을 기획·제작했다.

청렴 캐릭터 청려미를 만들어 배포했고 일상 속 부패 위험을 살피는 자가진단 체크리스트도 제작했다.

현장으로 직접 찾아가는 청렴부스도 운영했다.

학교운동부 학부모, 전자칠판 납품 업체·학교 관계자를 만나 취약 분야의 부패 고리를 차단하는 데 힘을 쏟았다.

강원특별자치도교육청은 사후 적발·통제 위주 반부패 정책을 넘어 청렴하게 일하는 공무원이 대우받는 조직문화를 만들기로 했다.

청렴 유공 포상과 인센티브 부여 등 현장 공직자가 체감할 지원 체계도 구축한다.

임재욱 강원특별자치도교육청 감사관은 "2026년은 기관장 주도의 신속 대응 시스템 구축부터 MZ주니어보드의 자발적 문화 혁신, 현장 밀착형 예방 활동까지 강원교육의 청렴 체질을 근본적으로 바꾼 전환점"이라며 "앞으로도 부패에는 무관용으로 엄정 대응하되 정직하고 청렴하게 일하는 공직자가 자긍심을 갖는 건강한 조직문화를 확고히 다져 나가겠다"고 말했다.