이충우 경기 여주시장이 지역 기업과의 소통을 강화하고 기업 경영환경 개선 방안을 모색하기 위해 현장 행보에 나섰다.

24일 여주시에 따르면 이 시장은 지난 18일 여주시 현암동에 위치한 창호·건축 외장재 제조 전문기업 ㈜원진글로벌을 방문해 기업 운영 현황을 살피고 관계자들과 간담회를 가졌다.

▲이충우 여주시장 등 ㈜원진글로벌 방문 기념촬영 ⓒ여주시

이날 방문에는 조장연 시의원과 시 관계자 등이 함께했으며, 제조시설을 둘러보고 근로자들을 격려하는 시간도 마련됐다.

기업 측은 간담회에서 겨울철 공장 진입로 제설 대책과 기업지원사업 홍보 확대, 근로자 주거 안정을 위한 공공기숙사 건립, 지역업체 제품 우선 구매 확대 등을 건의했다.

시는 건의사항을 청취하고 관련 지원 방안을 논의했으며, 앞으로도 기업 현장 방문을 통해 경영 애로사항을 파악하고 기업하기 좋은 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

이충우 시장은 "기업 현장을 찾아 애로사항을 듣고 소통하는 것이 기업하기 좋은 여주를 만드는 첫걸음"이라며 "기업과 지역이 함께 성장할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"고 말했다.