강원특별자치도가 일본 나가노현과의 우호 교류 협정 체결 10주년을 기념해 한일 대학생 문화교류 행사를 진행하고 있다.

이번 행사는 23일부터 26일까지 화천군과 춘천시 일원에서 이어진다.

▲한일 대학생 문화교류 행사. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도와 나가노현 대학생 20명(강원 10명, 나가노현 10명)과 인솔자 8명 등 총 28명이 참가했다.

강원특별자치도에서는 한림대학교가 운영에 참여하고 나가노현에서는 신슈대학·나가노현립대학·세이센대학·마쓰모토대학 학생들이 함께했다.

강원특별자치도와 나가노현은 1998년 나가노동계올림픽과 2018년 평창동계올림픽을 계기로 2016년 우호협정을 맺었다.

2023 강원국제산림엑스포 참가와 반도체 분야 대학생 교류 등 협력을 이어왔다.

이번 행사는 12월 나가노현에서 열리는 양 도현 우호교류 10주년 기념식을 앞두고 청년 교류를 넓히기 위해 마련했다.

▲한일 대학생 문화교류 행사. ⓒ강원특별자치도

교류 주제는 Town MICE다.

마을이 곧 행사장이라는 개념 아래 대규모 도시형 행사 대신 강원의 자연, 평화, 아담한 지역 자원을 청년 시각으로 풀어낸다.

참가자들은 접경지역 화천군에서 오월농원과 한옥마을 체류 체험으로 지역 자산을 살핀다.

춘천시에서는 커먼즈필드, 메이드바이 약사천, KT&G 상상마당 로컬 프로젝트 등 창업 현장과 복합문화공간을 둘러본다.

25일에는 한림대학교에서 Town MICE 포럼이 열린다.

오쿠다 준코 나가노대학 지역경영학부 교수가 일본의 지역 성장과 청년 정주를 주제로 일본 사례를 발표하고 접경지역 가능성과 강원형 협력 방안을 논의한다.

김영균 강원특별자치도 국제협력관은 "수업까지 미루고 공항으로 달려가는 청년들의 모습에서 국제교류에 대한 간절함과 가능성을 보았다"며 "청년들이 국제교류로 자신의 경험을 스스로 쌓아가는 만큼 도 역시 보다 많은 교류 기회를 만들어 청년 교류를 더욱 활성화하겠다"고 말했다.