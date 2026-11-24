경기 이천시가 동요의 역사와 문화를 보존하고 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 전국 최초 동요 체험 문화시설 조성에 나섰다.

이천시는 지난 23일 이천시 안흥동 472번지 온천근린공원 일원에서 '이천시 동요역사관 착공식'을 개최하고 본격적인 건립 공사에 들어갔다고 24일 밝혔다.

▲'동요역사관' 착공식 현장 ⓒ이천시

동요역사관은 우리나라 동요의 탄생과 변천사를 살펴볼 수 있는 전시공간과 어린이들이 직접 노래하고 다양한 콘텐츠를 체험하는 교육·체험 공간으로 조성된다.

특히 전시 중심에서 벗어나 노래와 놀이, 참여 프로그램을 결합해 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 문화시설로 운영할 계획이다.

시는 2014년 서희청소년센터에 전국 최초 동요전시시설을 개관한 데 이어, 축적된 동요 콘텐츠와 문화적 기반을 활용해 독립된 동요역사관 건립을 추진해 왔다.

성수석 시장은 "동요역사관이 아이들에게는 창의력과 감성을 키우는 배움터가 되고, 어른들에게는 동심을 되찾는 공간이 될 수 있도록 안전하고 내실 있게 건립하겠다"고 밝혔다.