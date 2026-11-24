인천광역시의회가 다음 달 말 발표 예정인 '스포츠·공연 복합형 돔구장 후보지'의 인천 유치 의지를 다지는 자리를 마련했다.

인천시의회는 24일 제314회 정례회 제4차 본회의 산회 후 본회의장에서 시의원 45명 전원이 참석한 가운데 복합돔 건립 후보지 인천 선정을 촉구하는 결의대회를 개최했다.

▲스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 인천 선정 촉구 결의대회 현장 ⓒ인천광역시의회

이날 김우성·안수경 의원은 공동 성명서를 통해 인천을 복합돔 건립 후보지로 선정할 것을 정부에 촉구했다.

시의회는 인천국제공항과 수도권 광역교통망을 갖춘 접근성, 풍부한 배후수요, 월드컵과 아시안게임 등 국제행사 개최 경험을 인천의 강점으로 내세웠다. 특히 문학경기장 일원은 기존 경기장과 주차장, 공공부지 등 기반시설을 활용할 수 있어 사업 추진의 효율성이 높다고 강조했다.

인천시는 문학경기장 일원에 공연·e스포츠 중심의 중규모 복합돔을 건립하고, 구월2 공공주택지구와 주변 상권을 연계한 문학 K-컬처파크 조성을 구상하고 있다.

시의회는 복합돔 유치가 문화산업 생태계 조성과 지역경제 활성화, 도시 균형발전에 기여할 것으로 기대하고 있다.

한편 인천시는 지난달 28일 복합돔 유치 의향서를 제출했으며, 다음 달 18일 정부 공모 사업제안서를 최종 제출할 계획이다. 대구와 여수, 수원, 부천 등도 유치 경쟁에 참여하고 있다.