경기도가 토종종자의 안정적인 보존과 미래 세대 전승을 위해 종자 보존 체계를 강화한다.

경기도종자관리소는 24일 한국수목원정원관리원과 토종종자 보존을 위한 업무협약을 체결하고, 토종종자 13작물 104자원을 백두대간 글로벌 시드볼트에 기탁했다고 밝혔다.

▲토종종자 보존 업무협약 체결식 ⓒ경기도

이번 협약은 토종종자의 안전한 보존과 관리 기술 교류를 위해 마련됐다. 양 기관은 협약에 따라 토종종자의 영구 저장을 비롯해 보존·관리 기술 교류, 시설·장비 공동 활용, 인력 교류와 공동 연구, 토종종자 가치 홍보 등에 협력하기로 했다.

특히 종자를 서로 다른 시설에 나눠 보관하는 중복보존 체계를 강화해 재난 등으로 한쪽 시설의 종자가 손실되더라도 유전자원을 안전하게 유지할 수 있도록 할 방침이다.

도는 2023년부터 매년 백두대간 글로벌 시드볼트에 토종종자를 기탁해 왔으며, 올해 기탁분을 포함해 지금까지 총 40작물 690자원을 보존하고 있다.

이완석 경기도종자관리소장은 “토종종자는 오랜 세월 우리 땅에서 이어져 온 소중한 농업유산이자 미래 농업을 위한 자산”이라며 “토종종자를 안전하게 보존해 미래 세대에도 우리 고유의 유전자원이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.