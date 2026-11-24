강원특별자치도는 춘천시 해피초원목장과 강릉시 경포해변이 문화체육관광부·한국관광공사 주관 2027년 무장애 관광환경 조성(열린관광지 조성) 공모사업에 최종 합류했다고 밝혔다.

열린관광지 조성 사업은 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반가족 등 관광취약자의 이동 불편과 시설 이용 제약을 없애는 사업이다.

▲경포해변. ⓒ강원특별자치도

춘천시와 강릉시는 이번 선정으로 지점당 2억 5000만 원씩 총 5억 원의 국비를 확보했다.

두 지자체는 지방비 5억 원을 더해 2027년 한 해 동안 총사업비 10억 원을 투입하기로 했다.

춘천시와 강릉시는 한국관광공사의 현장 컨설팅을 거쳐 세부 사업계획을 확정하기로 했다.

2027년 2월 국비 교부를 시작으로 설계·시설 조성, 무장애 콘텐츠 개발 등을 연내 순차적으로 진행할 계획이다.

강원특별자치도는 확보한 국비가 제때 교부되도록 행정 지원을 뒷받침하기로 했다.

▲강원도 열린 관광지 현황. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 2016년 정동진 모래시계공원을 시작으로 2026년까지 도내 29개소에서 열린관광지 사업을 진행했다.

이번 2개소 추가로 도내 누적 열린관광지는 총 31개소로 늘었다.

이동희 강원특별자치도 관광국장은 "이번 열린관광지 추가 선정은 도내 대표 관광자원을 누구나 차별 없이 누리는 포용적 관광공간으로 도약시키는 계기"라며 "춘천시·강릉시 및 한국관광공사와 협력해 관광취약계층이 체감하는 무장애 관광환경을 만들겠다"고 말했다.