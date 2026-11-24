원주시는 24일 원주시청에서 강원혁신도시 이전공공기관 노동조합 협의회(의장 이상훈)와 노정 협력 체계 구축 협약을 체결했다.

이번 협약은 지방자치단체와 이전공공기관 노동조합 간 지속적이고 체계적인 소통·협력 기반을 다지기 위해 성사됐다.

▲노정 협력 체계 구축 협약. ⓒ원주시

전국 혁신도시 지자체 가운데 이전공공기관 노조와 노정협의회를 구축하는 것은 원주시가 처음이다.

원주 혁신도시 내 10개 공공기관 노동조합으로 구성된 협의회는 그동안 이전기관 종사자의 권익 보호와 정주 여건 개선을 위해 활동했다.

원주시와 협의회는 지난해부터 수차례 간담회를 열어 협력 방안을 논의했고 지난 9월 제2차 간담회에서 노정협의회 설치에 합의했다.

양 기관은 협약에 따라 혁신도시 정주 환경·생활편의 개선, 지역경제 활성화·상생 협력, 지역 현안 해결·지역사회 공헌 공동 사업 발굴 등에 긴밀히 협력하기로 했다.

▲노정 협력 체계 구축 협약. ⓒ원주시

이와 함께 노정협의회 운영을 위한 제도적 기반을 마련하고 이전기관 임직원의 삶의 질 향상과 지역사회 상생발전을 위한 협력사업을 발굴하기로 했다.

이상훈 협의회 의장은 "이번 협약을 계기로 원주시와 이전공공기관 노동조합이 더욱 긴밀하게 소통하고 협력할 토대가 마련됐다"며 "이전기관 노동자의 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.

구자열 원주시장은 "지자체와 이전공공기관 노동조합이 지역 현안을 함께 고민하고 해법을 모색하는 협력 체계를 구축하게 돼 뜻깊다"며 "정례적인 소통과 협력을 바탕으로 혁신도시 정주 여건을 개선하고 지역과 공공기관이 동반 성장하는 상생 기반을 다지겠다"고 말했다.