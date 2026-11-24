화성특례시가 교통·안전·복지 분야의 스마트도시 서비스를 확대하고 시민 생활 편의를 높이기 위한 도시 조성에 나선다.

화성특례시는 지난 23일 시청 AI혁신센터에서 스마트도시사업협의회를 열고 제2차 스마트도시계획안을 의결했다고 24일 밝혔다.

▲화성특례시 스마트도시사업협의회 참석자들 기념촬영 ⓒ화성특례시

이날 협의회에서는 동탄1지구와 송산GC 국제테마파크 주거단지의 스마트도시건설사업 실시계획도 심의했다. 회의에는 KAIST와 아주대학교, 경기연구원, 화성시연구원 등 관계기관과 외부 전문가 12명이 참석했다.

이번에 의결된 제2차 스마트도시계획안에는 교통·안전·복지 분야 총 22개 스마트도시 서비스가 담겼다.

위원들은 통신망 운영에 필요한 규격과 서비스 실효성을 검토하고, 핵심성과지표(KPI) 점검과 유지관리 등 구체적인 운영 방안을 마련할 것을 제안했다.

시는 협의회에서 제시된 전문가와 관계기관의 의견을 반영해 서비스 구축계획을 보완하고 안정적인 운영 기반을 마련할 방침이다.

조승문 제2부시장은 “AI 스마트도시를 선도하는 화성시를 목표로 행정과 전문가, 주민이 함께하는 화성시 특화 스마트도시 모델을 완성해 나가겠다”고 말했다.