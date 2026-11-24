인천광역시가 민선9기 공약 이행 과정에 시민 의견을 반영하고 공약 실천의 투명성과 신뢰성을 높이기 위해 주민배심원단을 운영한다.

인천시는 24일 시청 나눔회의실에서 주민배심원 50명을 위촉하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

▲인천광역시 주민배심원단 50명 위촉 기념촬영 ⓒ인천광역시

주민배심원단은 인천시와 한국매니페스토실천본부가 공동 운영하며, 시민의 관점에서 공약실천계획을 점검하고 개선 의견을 제시하는 역할을 맡는다. 공약실천계획 변경사항과 변경안의 적정성도 심의한다.

배심원은 만 18세 이상 인천시민과 인천 소재 사업장 근무자, 학교 재학생 등을 대상으로 유선전화 자동응답시스템(ARS) 무작위 추첨과 전화 면접을 거쳐 선정했다.

이날 첫 회의에서는 위촉장 수여와 역량강화 교육, 분임 구성 및 토의가 진행됐다.

주민배심원단은 다음 달 1일과 16일 두 차례 추가 회의를 열어 민선9기 공약실천계획을 점검하고 공약 변경안의 적정성과 개선 방향을 논의할 예정이다.

시는 심의 결과와 제안 의견을 반영해 공약실천계획을 보완하고, 12월 말 시 홈페이지를 통해 공표할 계획이다.

채은동 시 정책조정국장은 “공약은 시민과의 소중한 약속인 만큼 주민배심원들의 다양한 의견을 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 공약 이행에 힘쓰겠다”고 말했다.