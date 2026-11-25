경기도미래세대재단이 청년들의 도정 참여 기회를 확대하기 위해 다음 달 4일까지 ‘경기도 청년참여기구’ 제6기 청년위원 250명을 모집한다고 25일 밝혔다.

경기도 청년참여기구는 청년들이 직접 정책을 제안하고 청년정책을 모니터링하는 등 도정에 참여할 수 있도록 마련된 사업이다.

▲‘경기도 청년참여기구’ 제6기 청년위원 모집 안내 ⓒ경기도미래세대재단

모집 대상은 19~39세 청년으로, 공고일 기준 주민등록상 주소지가 경기도인 청년이나 도내 직장에 재직 또는 휴직 중인 청년, 도내 대학(원)에 재학 또는 휴학 중인 청년이면 신청할 수 있다.

최종 선발된 청년위원은 내년 1월 발대식을 시작으로 12월까지 분과별 활동을 비롯해 청년정책 모니터링, 정책토론회 등 다양한 활동을 펼치게 된다.

참여자에게는 경기도지사 명의의 위촉장이 수여되며, 우수 활동자와 우수 정책 제안에 대한 포상 등 다양한 혜택도 제공된다.

참여 희망자는 다음 달 4일 오후 6시까지 잡아바 어플라이를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

김현삼 경기도미래세대재단 대표이사는 “청년이 제안한 정책이 실현될 수 있도록 돕는 사업”이라며 “청년들이 도정에 적극적으로 참여할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.