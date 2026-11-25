인천시사회서비스원 소속 인천시노인보호전문기관이 겨울철 한파에 대비해 학대피해 어르신 35명에게 난방용품을 지원한다.

인천시노인보호전문기관은 이달부터 다음 달까지 사후관리 대상인 만 65세 이상 학대피해 어르신 35명을 직접 찾아가 전기장판 18장과 난로 17대를 전달한다고 25일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

지원 물품은 어르신들의 주거환경과 생활 여건을 고려해 전기장판과 난로 중 한 가지를 선택해 제공한다.

지원 대상자인 문모(76) 씨는 “난방비가 부담스러워 추운 겨울을 겨우 났는데 이렇게 전기장판을 선물해줘 이번 겨울을 무사히 날 수 있을 것 같다”며 “잊지 않고 신경 써주셔서 감사하다”고 말했다.

앞서 기관은 지난 6월부터 8월까지 여름철 폭염에 대비해 어르신 37명에게 여름 침구 세트 18채와 서큘레이터 19대를 지원하기도 했다.

박은경 인천시노인보호전문기관장은 “어르신들은 추위로 인한 질환뿐 아니라 추위 때문에 거동이 어려워지면서 실내에서도 안전사고 위험이 커질 수 있어 혹한기 물품을 지원하게 됐다”며 “학대 예방과 함께 어르신들이 무사히 겨울을 보낼 수 있도록 전화와 방문 등 다양한 방법으로 사후관리를 이어가겠다”고 말했다.