경기도가 겨울철 이용객 증가에 대비해 눈썰매장과 빙상장, 스키장 내 식품접객업소를 대상으로 사전 위생점검에 나선다.

도는 오는 30일부터 다음 달 11일까지 2주간 겨울철 다중이용 체육시설 내 식품접객업소를 대상으로 위생점검을 강화한다고 25일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

겨울철에는 방학과 휴가 등을 맞아 가족 단위와 단체 이용객이 눈썰매장과 스키장 등을 많이 찾으면서 식품 안전사고 위험도 커진다. 특히 스키장 등에서는 장갑이나 각종 장비를 만진 손으로 음식을 섭취하는 경우가 많아 개인위생 관리에 주의가 필요하다.

또한 겨울철은 노로바이러스 발생 위험이 높은 시기로, 조리종사자의 손을 통해 바이러스가 음식물로 전파될 가능성도 있다. 이에 경기도는 선제적인 위생점검과 함께 조리식품 수거·검사를 병행할 계획이다.

주요 점검 내용은 무신고 영업행위 여부, 소비기한 경과 및 무표시 원료 사용·보관 여부, 쥐와 해충 등 이물 혼입 방지를 위한 시설기준 준수 여부, 종사자 개인위생 관리 등이다.

아울러 도는 공무원 사칭에 따른 사기 피해를 예방하기 위해 영업자들에게 점검자의 식품위생감시원 또는 소비자식품위생감시원증을 확인해 달라고 당부했다. 점검 여부가 의심스러운 경우 해당 시·군 콜센터를 통해 위생관리부서에 확인하면 된다.

정연표 도 식품안전과장은 “겨울철 이용객이 몰리는 체육시설은 노로바이러스 등 식중독 위험이 높은 만큼 사전 점검으로 안전한 먹거리 환경을 만들겠다”고 말했다.