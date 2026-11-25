내년 상반기 개통 예정인 경기 남양주시와 하남시를 잇는 신설 한강 교량의 명칭이 ‘팔당창우대교’로 결정됐다.

경기도는 지난 18일부터 20일까지 열린 경기도 지명위원회 심의에서 신설 교량의 명칭을 팔당창우대교로 의결했다고 25일 밝혔다.

▲남양주~하남 새 한강 다리 '팔당창우대교' 결정 ⓒ경기도

팔당창우대교는 남양주시의 ‘팔당’과 하남시의 ‘창우’를 결합한 이름이다. 양 지역의 역사성과 지리적 특성을 함께 담으면서 기존 팔당대교와 구분할 수 있도록 했다.

팔당은 팔당대교와 팔당댐, 팔당역 등 주요 시설에 사용되는 지역 대표 지명이다. 창우는 과거 한강을 통한 물자 운송의 거점 역할을 했던 하남시 창우동의 역사성과 지역성을 반영했다.

해당 교량은 국토교통부 서울지방국토관리청이 추진하는 ‘팔당대교~와부 도로건설공사’의 주요 시설로, 남양주시 와부읍 팔당리와 하남시 창우동을 연결하는 왕복 2차로 교량이다.

기존 팔당대교에서 상류 방향으로 약 200m 떨어진 곳에 건설 중이며, 내년 상반기 개통을 목표로 하고 있다.

그동안 공사 현장에서는 ‘신팔당대교’라는 가칭을 사용했지만, 정식 명칭을 놓고 남양주시와 하남시의 의견이 엇갈렸다. 남양주시는 기존 팔당대교와의 연계성을 고려해 신팔당대교를, 하남시는 지역의 역사성과 정체성을 담은 창우대교를 각각 제안했다.

이에 도는 지난 9월 서울지방국토관리청의 지명 심의 요청을 받은 뒤 관계기관 회의와 현장 확인, 의견수렴 등을 거쳐 지명위원회에 안건을 상정했다. 위원회는 양 시의 제안과 교량의 지리적 특성, 기존 교량과의 명칭 구별성 등을 종합적으로 검토해 팔당창우대교를 최종 명칭으로 의결했다.

이번 명칭은 관계기관에 통보된 뒤 30일간 재심의 청구기간을 거친다. 재심의 청구가 없으면 관련 절차에 따라 공식 고시되며, 이후 지명정보와 지도서비스 등에 반영될 예정이다.

박효식 도 주소정보팀장은 “이번 지명 결정은 양 지역의 역사성과 지리적 특성을 함께 반영했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 지역의 정체성을 살리고 누구나 쉽게 알아보고 구분할 수 있는 지명이 사용되도록 체계적으로 관리하겠다”고 말했다.