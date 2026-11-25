"저희는 죽자 살자 뛰는 것 같지만, 정부나 국회가 보기에는 '뭐하고 있지?'라는 분위기입니다. 훨씬 더 긴장해야 합니다."

민형배 전남광주통합특별시장이 25일 무안청사에서 열린 첫 확대 시정회의에서 중앙정부의 냉정한 시각을 전하며 공직사회를 향해 강한 분발을 촉구했다.

민 시장은 이날 회의 모두 발언에서 "어제 국무회의에서 국무총리, 청와대 정무수석, 기재부 장관 등을 만나고 돌아오는 길에 '지금보다 훨씬 더 긴장해야겠다'는 생각이 들었다"며 입을 뗐다. 그는 "'시장님, 잘하고 계십니까?'라는 한 신문 칼럼 제목처럼 밖에서 보기에는 우리의 노력이 부족하게 비치고 있다"고 전했다.

그는 "우리가 치열하다고 생각하는 것을 넘어 외부에서 볼 때 '굉장히 치열하게 준비하고 있구나'라고 느껴지게 해야 한다"며 "조금 험한 이야기도 있었고, 총리도 제게 안타까움을 표명하셨다"고 중앙정부의 분위기를 전달했다.

▲민형배 전남광주통합특별시장이 25일 무안청사에서 열린 확대 시정회의에서 발언하고 있다.2026.11.25ⓒ전남광주TV 갈무리

그는 "총리가 '반도체 계정 1조 5000억, 일반 지원 계정 2조 8500억을 어떻게 쓸 것인지 구체적으로 제시해달라'고 했다"며 "그러한 염려를 덜기 위해 반도체와 통합 지원에 대한 구체적인 실행 계획을 이번 주 안에 정리해 총리실에 보고하겠다"고 밝혔다.

이어 "대통령께서 '대한민국 민주주의가 광주에 빚진 것을 다 갚고 싶다'고 하셨고, 그것이 통합과 반도체 클러스터를 통해 구현되고 있다"며 "대통령이 길을 열어주고 정부가 힘을 실어주는 만큼, 치열하게 힘을 내 역사적 소명을 받들어야 한다"고 독려했다.

이날 회의에서는 △광주 도심융합특구 조성 △반도체 용수 임시공급 계획 △AI도시전략위원회 출범 등 현안이 논의됐다.

특히 민 시장은 반도체 팹(Fab) 건설 시 유입될 1만 2000~3000 명의 인력을 위한 거처 마련의 중요성을 강조하며 "공공임대 1만 호를 짓더라도 AI와 에너지 자립이 구현된 미래형 주택으로 고민해야 한다"고 지시했다. 반도체 용수 임시공급 계획과 관련해서는 덕남정수장 개량과 송수관로 구축 등을 통해 2028년 12월까지 사업을 완료하겠다고 보고됐다.