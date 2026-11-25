인천광역시 상수도사업본부는 기후에너지환경부와 한국수자원공사(K-water)가 각각 실시한 재난 대비와 가뭄 대응 평가에서 모두 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

인천시 상수도사업본부는 지난 10일 기후에너지환경부가 주관한 ‘2026년 국가핵심기반 재난관리평가(식용수 분야)’에서 최고 등급인 A등급을 받았다.

▲인천시 상수도사업본부 전경 ⓒ인천시 상수도사업본부

이번 평가는 국가핵심기반시설의 재난 예방과 대비, 대응, 복구 등 전반적인 관리 실태를 살펴보는 제도다. 전국 25개 평가 대상 기관 가운데 7개 기관만 A등급을 받았으며, 특·광역시 중에서는 인천시와 대전시가 선정됐다.

이어 지난 24일에는 한국수자원공사가 주관한 ‘2026년 가뭄 상황(기초)조사’에서도 우수 지자체로 이름을 올렸다.

이번 조사는 물 부족과 가뭄에 대비하기 위해 전국 지자체의 수원 현황과 용수공급체계, 운영 실태 등 기초자료를 종합적으로 평가했다. 전국 6개 우수 지자체 가운데 특·광역시에서는 인천시가 유일하게 선정됐다.

상수도사업본부는 이상기후로 인한 가뭄과 각종 재난에 대비해 비상급수 체계를 정비하고, 취·정수장 시설물 안전점검과 위기대응 매뉴얼 현행화 등을 지속적으로 추진해 온 점이 좋은 평가로 이어진 것으로 보고 있다.

온윤희 인천시 상수도사업본부장은 “이번 두 건의 우수기관 선정은 현장 최일선에서 묵묵히 땀 흘려온 직원들의 헌신과 노력이 맺은 결실”이라며 “앞으로도 어떠한 기후 위기와 재난 상황 속에서도 시민들이 안심하고 마실 수 있는 ‘인천하늘수’를 안정적으로 공급하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.