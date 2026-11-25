화성특례시가 경기도 주관 ‘2026년 고액체납자 징수활동 평가’에서 우수 시·군으로 선정됐다.

화성시는 경기 31개 시·군을 대상으로 실시한 이번 평가에서 고액체납자에 대한 적극적인 징수활동과 체납관리 실적을 인정받아 우수기관에 이름을 올렸다고 25일 밝혔다.

▲화성특례시청 전경 ⓒ화성특례시

이번 평가는 올해 1월 1일부터 10월 30일까지 추진한 고액체납자 징수활동을 대상으로 진행됐다. 고액체납자 수 대비 동산 공매 출품과 가택수색, 부동산 공매 의뢰 등 분야별 실적을 증빙자료에 따라 서면 심사했으며, 최우수 1개 시·군과 우수 5개 시·군을 선정했다.

화성시는 평가기간 동안 부동산 공매 의뢰 578건, 가택수색 83건, 동산 공매 출품 4건을 추진했다. 특히 부동산 공매 의뢰 분야에서는 고액체납자 수 대비 실적이 경기도 내 4위를 기록했다.

시는 이번 선정이 고액체납자의 압류재산 공매와 적극적인 체납관리 활동을 꾸준히 추진한 결과라고 설명했다. 성실하게 세금을 납부하는 시민과의 형평성을 높이고 공정한 조세질서를 확립하기 위한 징수행정 성과라는 점에서도 의미가 있다고 덧붙였다.

윤호규 시 징수과장은 “이번 우수 선정은 고액체납자에 대한 적극적인 징수활동을 추진해 온 결과”라며 “성실납세자가 존중받는 공정한 조세질서 확립을 위해 고액체납자에 대한 징수활동을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.