경기 군포시가 마련한 미혼남녀 만남 프로그램 ‘군포시럽 시즌2’에서 참가자 60명 가운데 17쌍이 커플로 맺어지며 행사를 마무리했다.

군포시는 지난 21일부터 22일까지 이틀간 청년공간 플라잉에서 진행한 ‘군포시럽 시즌2’가 참가자의 56.7%에 해당하는 17쌍의 커플을 탄생시키며 성황리에 마쳤다고 25일 밝혔다.

▲'군포시럽 시즌2' 행사 현장 ⓒ군포시

‘군포시럽’은 지역 청년들에게 건전한 만남의 기회를 제공하기 위해 군포시가 마련한 공공 만남 프로그램이다. 지난해 인근 지자체와 함께 진행한 ‘SOLO만 오산×군포시럽’에 이어 올해는 군포시 단독으로 시즌2를 운영했다.

이번 행사에는 군포시에 거주하거나 직장을 둔 1983~2000년생 미혼남녀 60명(남녀 각 30명)이 참여했다. 참가자 모집에는 모두 277명(남성 190명, 여성 87명)이 신청해 4.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 지난해 신청자 수의 2.3배 수준으로, 여성 신청자도 지난해 41명에서 올해 87명으로 두 배 이상 늘었다.

참가자들은 전문 연애코치의 특강을 시작으로 조별 쿠킹 및 만들기 체험, 1대1 도시락 데이트, ‘나를 칭찬합니다’ 전체 대화 시간 등 다양한 프로그램을 통해 서로를 알아가는 시간을 가졌다. 이를 통해 최종 17쌍이 서로의 인연을 확인했다.

특히 지난해 시즌1 참가자 가운데 현재 두 커플이 결혼을 앞두고 있는 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 지역에서 시작된 만남이 결혼이라는 결실로 이어지면서 이번 행사에 대한 기대감도 높아졌다.

한대희 시장은 “같은 지역에서 생활하는 청년들이 편안하게 만나 시즌1에 이어 이번에도 소중한 인연의 결실을 맺기를 바란다”며 “청년주권도시를 지향하는 군포시가 앞으로도 청년들의 삶 가까이에서 함께하겠다”고 말했다.