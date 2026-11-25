경기 부천시가 생계에 어려움을 겪는 시민에게 먹거리와 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업을 확대해 복지 사각지대 해소에 나선다.

부천시는 지난 23일 은성호 보건복지부 인구사회서비스정책실장 등 관계자들이 사업 운영 현황을 살펴보기 위해 부천시를 방문했다고 25일 밝혔다.

▲보건복지부 은성호 인구사회서비스정책실장 등 참석자들이 ‘그냥드림’ 현장 방문을 마치고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ부천시

‘그냥드림’은 소득 증빙 없이 필요한 먹거리와 생필품을 지원하고, 추가 도움이 필요한 시민에게는 복지상담을 통해 공적급여와 민간 복지자원을 연계하는 사업이다.

시는 올해 5월부터 부천시다사랑푸드마켓에 전용 코너를 운영하고 있으며, 6월부터는 지역 우체국과 협력해 거동이 불편한 취약계층에게 집배원이 물품을 전달하고 생활 여건을 살피는 ‘집으로 그냥드림’도 추진하고 있다.

이날 보건복지부 관계자들은 겨울철을 앞두고 물품 지원체계와 운영 현황을 점검하고 현장 종사자들의 의견을 들었다. 특히 위기가구 발굴과 지원 사례를 살펴보고 복지서비스 연계 방안을 논의했다.

시는 내년부터 사업을 원미·소사·오정 3개 구청으로 확대해 시민 접근성을 높이고 위기가구 발굴부터 복지서비스 연계까지 이어지는 지역밀착형 복지안전망을 강화할 계획이다.

정미연 시 복지국장은 “‘그냥드림’과 ‘집으로 그냥드림’이 상호 보완적으로 운영될 수 있도록 노력하고, 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 적극 발굴해 필요한 서비스를 연계하겠다”고 말했다.