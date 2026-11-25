원주시가 21일 박경리문학공원 문학의 집에서 제20기 소설토지학교 수료식을 열었다.

소설토지사랑회가 주관한 이번 행사는 단체 창립 20주년을 맞아 수료생과 관계자들이 참석한 가운데 진행했다.

▲ 제20기 소설토지학교 수료식. ⓒ원주시

수료식은 교육과정 경과보고를 시작으로 수료증·표창장 수여, 수료생 소감 발표, 축하공연 순으로 이어졌다.

소설토지학교는 지난 4월부터 11월까지 총 10회에 걸쳐 운영했다.

박경리 작가의 대하소설 토지를 중심으로 작품 속 인물·역사·삶·공동체적 가치를 다양한 관점에서 살피는 문학강좌로 구성했다.

올해는 박경리 작가 탄생 100주년과 소설토지사랑회 창립 20주년을 기념하는 현장 탐방도 병행했다.

수강생들은 간도·용정의 역사적 현장을 탐방하고 통영·하동으로 문학기행을 떠나 작품의 배경과 작가의 발자취를 직접 체험했다.

박혜순 원주시 문화예술과장은 "20년간 변함없는 열정으로 박경리 문학의 가치를 알리고 소설토지학교를 이끌어온 소설토지사랑회 회원들에게 감사한다"며 "앞으로도 유네스코 문학 창의도시 원주에 걸맞게 박경리 문학의 정신과 가치를 계승하고 지역 문학프로그램을 활성화하기로 했다"고 말했다.