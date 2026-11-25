경기 과천시가 어르신들이 가까운 경로당에서 건강 상태를 확인하고 관리할 수 있는 스마트 건강관리 환경을 마련했다.

과천시는 25일 시청 제1회의실에서 세라젬과 함께 ‘스마트 경로당’ 조성 기념식을 개최했다고 밝혔다.

▲‘스마트 경로당’ 조성 기념식 ⓒ과천시

이번 사업은 어르신들의 건강관리 접근성을 높이기 위해 추진됐으며, 시는 세라젬과의 업무협약을 바탕으로 관내 경로당에 건강 측정 기기 ‘세라체크’와 안마기기 등을 보급했다.

세라체크를 이용하면 어르신들이 직접 건강지표를 측정하고 결과를 축적해 건강 상태의 변화를 확인할 수 있다. 과천시 노인복지관에도 건강관리 기기를 설치해 이용 공간을 확대했다.

시는 이번 사업을 통해 기존 여가와 휴식 중심의 경로당을 일상적인 건강관리 공간으로 발전시키고, 어르신들의 활기찬 노후생활을 지원할 계획이다.

신계용 시장은 “어르신들이 가까운 경로당에서 편리하게 건강 상태를 확인하고 관리할 수 있을 것으로 기대한다”며 “건강한 노후생활을 지원하는 다양한 사업을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.