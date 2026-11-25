곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10)이 24일 열린 강원특별자치도교육청 2027년도 예산안 심사에서 예산을 임의로 옮겨 쓰게 허용하던 규정을 없앴다.

이번에 삭제한 조항은 예산 총칙에 담긴 예산의 이용 규정이다.

▲곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10). ⓒ강원특별자치도의회

예산의 이용이란 의회가 특정 사업에 쓰라고 정해준 예산을 다른 사업으로 옮겨 쓰는 것을 뜻한다.

지방재정법은 사업 간 예산 이동을 원칙적으로 금지하고 사전에 의회 허락을 받은 경우에만 예외로 허용한다.

하지만 강원특별자치도교육청은 그동안 예산총칙에 예외 범위를 포괄적으로 적어두었다.

이 때문에 사안마다 의회 동의를 거치지 않고도 예산을 다른 사업으로 옮겨 쓸 수 있었다.

의회가 사업별로 꼼꼼히 따져 결정한 예산을 집행 단계에서 사실상 무력화하고 의회의 예산심의권을 침해하는 구조였다.

곽문근 의원은 지난 9월 강원특별자치도의회 5분 자유발언에서 이 문제를 처음 제기했다.

강원특별자치도는 지적을 받아들여 2027년도 예산안을 짤 때 해당 규정을 뺐다.

반면 강원특별자치도교육청은 기존 규정을 그대로 유지한 심사안을 제출했다.

곽문근 의원은 "강원특별자치도는 의회의 지적을 받아들여 규정을 정비했는데 같은 원칙이 적용되는 강원특별자치도교육청이 그대로 두는 것은 납득하기 어렵다"며 "예산 사용의 투명성 강화와 책임 있는 재정 운용을 위해 예산 이용 규정을 삭제해야 한다"고 말했다.

강원특별자치도교육청은 곽문근 의원 지적에 동의해 2027년도 예산총칙 제7조와 제8조의 예산 이용 규정을 모두 삭제했다.

이번 조치로 강원특별자치도 재정 전반에 대한 의회의 감시·견제 기능이 한층 강해졌다는 평가가 나온다.