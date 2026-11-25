경기도가 여성폭력 추방주간을 맞아 피해자 보호와 지원을 위한 관계기관 협력체계를 강화하고 안전한 지역사회 조성에 나섰다.

25일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 경기신용보증재단 대강당에서 열린 ‘2026년 여성폭력 추방주간 기념식’에 참석해 여성폭력 예방을 위한 사회문화적 인식 개선과 피해자 보호체계 강화를 강조했다.

▲2026년 여성폭력 추방주간 기념식’ 퍼포먼스 현장 ⓒ경기도

추 지사는 “여성폭력 문제는 범죄 영역 이전에 교육과 문화의 영역”이라며 “여성을 독자적인 삶의 주체로 인식하는 사회가 진정한 선진국”이라고 말했다. 이어 “여성폭력 발생 시 행정·정책적 지원은 물론 경찰과 함께 24시간 피해자를 보호할 수 있는 대응체계를 갖추겠다”고 밝혔다.

이날 경기도와 경기남·북부경찰청, 경기도여성가족재단은 관계성 범죄와 디지털 성범죄 피해자의 권리보장 및 공동대응을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 각 기관은 피해자 보호를 위한 협력체계 구축과 긴급 사례회의 운영, 수사·피해지원기관 종사자 공동교육, 대응 성과 점검 및 제도 개선 등에 협력하기로 했다. 특히 경찰의 초기 대응부터 법률·의료·심리·주거 지원까지 연계해 피해자별 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.

기념식에서는 참석자들이 피해자 권리보장 공동선언문을 낭독하고 폭력 없는 경기도를 만들기 위한 실천 의지를 다졌다.

한편 도는 2024년 4월 젠더폭력통합대응단을 출범해 디지털 성범죄와 스토킹·교제폭력 등 피해자에게 상담과 법률·의료·심리·주거 지원을 제공하고 있다. 올해 8월에는 의정부에 북부거점을 개소했으며, 현재 16개 시군에서 경찰과 상담사, 사회복지사가 함께하는 ‘바로희망팀’을 운영하고 있다.

도는 이번 협약을 계기로 관계기관 간 공동대응을 강화하고 피해자가 안심하고 도움을 요청할 수 있는 촘촘한 보호체계를 구축할 방침이다.