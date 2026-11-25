경기 하남시가 시민들이 일상적으로 이용하는 지역 맘카페를 시정홍보와 주민 소통의 새로운 창구로 활용한다.

하남시는 지난 24일 시청 상황실에서 지역 맘카페 운영진과 시정홍보 활성화 및 시민 소통 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

▲하남시-지역 맘카페 시민 소통·시정홍보 강화 ⓒ하남시

이번 협약은 기존 공식 SNS 중심의 홍보 방식에서 벗어나 지역 온라인 커뮤니티를 통해 시정 정보를 보다 쉽고 빠르게 전달하고 시민들의 의견을 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

시는 공개모집을 통해 아이품애, 위례맘홀릭, 슬기로운 위례생활, 하남올맘, 클럽감일맘 등 5개 맘카페를 협력 대상으로 선정했다.

협약에 따라 시는 주요 정책과 교육·보육, 복지, 교통, 문화 등 생활정보를 공유하고, 맘카페 내 시정홍보 게시판을 개설해 각종 지원사업과 행사, 모집 일정 등을 안내할 예정이다.

또한 맘카페 운영진과 지속적으로 소통하며 주민들의 관심사항과 의견을 수렴해 관련 부서에 전달하는 등 양방향 소통을 강화할 계획이다.

시는 앞으로 협력을 희망하는 지역 온라인 커뮤니티를 추가로 발굴해 시정홍보 채널을 확대하고 시민 중심의 소통행정을 강화할 방침이다.