강원특별자치도 보건환경연구원이 정선군 지장천 유역의 수질과 수생태계 조사 결과를 발표했다.

동원-사북 수질정화시설 설치 이후 지장천의 수질과 어류 서식 환경이 뚜렷하게 나아졌다.

▲수생태계 조사. ⓒ강원특별자치도 보건환경연구원

시설 설치 전인 2023년 조사에서는 갱내수 유입에 따른 적화현상이 나타났고 어류는 4과 8종 233개체만 확인됐다.

2024년 10월 수질정화시설 설치·운영 이후 실시한 올해 조사에서는 적화현상이 보이지 않았고 어류는 5과 11종 560개체로 늘었다.

2023년보다 개체수는 약 2.4배, 출현 종수는 3종 증가했다.

올해 조사에서는 생태적 가치가 높은 어종도 확인됐다.

산천어, 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 연준모치, 국내 고유종인 미유기 등이 출현했다.

수생태계 건강성 평가 생물등급도 2023년 B등급(좋음)에서 2026년 A등급(매우좋음)으로 올랐다.

신인철 강원특별자치도 보건환경연구원장은 "앞으로도 지장천의 수질과 수생태계 변화를 지속적으로 모니터링하고 조사 결과를 폐광지역 수질환경 개선과 수생태계 보전을 위한 기초자료로 활용하기로 했다"고 말했다.