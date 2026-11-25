강원관광재단이 23일 영월군 탑스텐리조트 동강시스타에서 2026 강원 관광두레 광역협의회를 열었다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 함께 추진한 관광두레 지역협력사업의 3년 성과를 나누고 지역 관광의 지속가능한 발전 방향을 찾기 위해 마련했다.

▲2026 강원 관광두레 광역협의회. ⓒ강원관광재단

행사에는 강원특별자치도, 한국관광공사, 도내 시·군 관광두레 PD, 주민사업체 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 2024년부터 2026년까지 이어진 지역협력사업 성과를 점검하고 관광두레 본사업 졸업지역인 영월군의 운영 성과와 향후 계획을 공유했다.

관광두레 PD들은 사업 추진 과정의 현장 경험, 우수사례, 애로사항 등을 나누며 공감대를 넓혔다.

주민사업체는 자체 관광상품과 서비스를 소개하며 지역별 특색 있는 콘텐츠를 알렸다.

현장 심사와 투표로 우수 발표업체를 뽑아 시상했다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 협의회를 통해 강원 관광두레 생태계 구축과 주민사업체의 관광소득 극대화를 위한 정책 방향을 구체화하기로 했다"고 말했다.