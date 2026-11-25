경기 광주시가 연말을 맞아 지역 내 10개 시립도서관에서 공연과 체험, 영화 상영 등 다채로운 독서문화 행사를 마련해 시민들에게 문화 향유 기회를 제공한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 가족 단위 시민들이 책과 문화예술을 함께 즐길 수 있도록 기획됐다.

▲10개 시립도서관 연말 독서문화 행사 안내문 ⓒ경기 광주시

공연은 오는 28일 만선도서관의 마술·비눗방울·풍선쇼를 결합한 ‘하이라이트쇼’를 시작으로 7개 도서관에서 진행된다. 체험 프로그램은 생과일 찹쌀떡 만들기와 겨울맞이 소품 만들기, 크리스마스트리 만들기 등 12개 강좌로 구성됐다.

공연과 체험 특강은 광주시 시립도서관 정회원이면 신청할 수 있으며, 도서관 누리집에서 선착순으로 접수한다.

다음 달에는 중앙·초월·오포·신현·능평·광남도서관 등 6곳에서 가족극장도 운영한다. ‘어린 왕자’, ‘호두까기 인형’, ‘겨울왕국’ 등 연말 분위기에 어울리는 영화 14편을 상영하며 별도 신청 없이 관람할 수 있다.

프로그램별 일정과 신청 방법은 광주시 시립도서관 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “앞으로도 도서관을 평생교육과 문화 교류, 지역공동체 활성화를 위한 복합문화공간으로 조성해 나가겠다”고 말했다.