조수현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례대표)이 24일 열린 복지보건국 2027년도 당초예산안 심사에서 신생아 보호공간을 만들면서 돌봄 인력 인건비를 빼놓은 점을 지적했다.

강원아동복지센터는 갈 곳이 없거나 도움이 필요한 아동을 잠시 맡아 보호하고 상담·심리치료를 지원하는 곳이다.

▲조수현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례대표). ⓒ강원특별자치도의회

보호출산제 시행으로 늘어나는 신생아 보호 수요에 맞추려고 2027년도 보건복지부 시설 개선 사업에 뽑혔다.

국비와 도비를 절반씩 합쳐 총 6,038만 4천 원을 들여 신생아 맞춤형 생활실을 고칠 계획이다.

하지만 새로 만든 공간에서 신생아를 직접 돌볼 보육사 추가 인건비는 2027년도 당초예산안에 들어가지 않았다.

조수현 의원은 이 점을 꼬집었다.

이어 신생아는 다른 보호 아동과 달리 밤낮없이 수유하고 기저귀를 갈며 건강 상태를 수시로 살펴야 하므로 기존 인력만으로는 안전하게 돌보기 어렵다고 설명했다.

조수현 의원은 "보호출산으로 태어난 신생아의 생명과 안전을 지키는 일은 지자체가 반드시 챙겨야 할 책무"라며 "공간을 마련하는 시기에 맞춰 보육사 인건비 대책을 서둘러 세우고 앞으로 시설 개선 사업을 할 때도 인력과 예산을 함께 따져봐야 한다"고 말했다.