경기 이천시가 대설과 한파 등 겨울철 자연재난으로 인한 시민 피해를 예방하기 위해 관계기관과 협력체계를 강화하고 사전 대응에 나섰다.

25일 이천시에 따르면 시는 전날 성수석 시장 주재로 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 대책회의’를 열고 겨울철 기상 전망과 부서별 안전관리 대책, 유관기관 간 협력 방안 등을 논의했다.

▲이천시 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 대책회의’ 모습 ⓒ이천시

이날 회의에는 시 협업부서와 이천경찰서, 이천소방서, 군부대, 자원봉사센터, 자율방재단 등 관계기관이 참석했다.

참석자들은 대설에 대비한 제설 취약구간 관리와 신속한 제설체계 구축, 재해 우려 지역 사전점검, 한파 취약계층 보호 등 재난 유형별 대응 방안을 점검했다.

성수석 시장은 회의에 앞서 제설 전진기지를 방문해 준비 상황을 확인했으며, 회의에서는 택지개발지구와 신규 주택단지의 상습 결빙구간을 추가 발굴하고 제설함 위치와 관리 현황을 파악할 것을 당부했다.

시는 적설 취약구조물과 노후주택·축사 등 재해 우려 지역을 사전 점검하고 주요 도로의 제설대책을 마련하는 등 시민 불편과 피해를 최소화할 방침이다.

아울러 내년 3월 15일까지 겨울철 자연재난 대책기간 동안 상시 상황관리체계를 유지하고 관계기관과 긴밀한 협력을 이어갈 계획이다.