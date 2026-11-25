경기 여주박물관이 올해 4월부터 지난 24일까지 관내 초·중학교 12곳을 대상으로 교육과정 연계 프로그램을 운영해 학생 618명에게 지역의 역사와 문화를 직접 체험할 기회를 제공했다.

25일 여주박물관에 따르면 이번 프로그램은 학교 교육과 박물관 소장 유물, 지역 문화유산을 연계해 학생들이 교과서에서 배운 역사를 현장에서 관찰하고 체험할 수 있도록 마련됐다. 총 34회에 걸쳐 진행됐으며, 학년별 특성에 맞춘 다양한 교육 콘텐츠로 구성됐다.

▲교육과정 연계 역사 문화 프로그램 운영 현장 ⓒ여주박물관

중학생들은 자신의 물건을 박물관 유물처럼 등록·관리하고 전시하는 활동을 통해 학예연구사의 역할과 박물관 업무를 경험했다. 초등학교 5~6학년은 여주 출신 독립운동가와 한국광복군의 활동을 살펴보고, 한글의 제자 원리를 활용한 한국광복군의 'W-K 암호'를 직접 해독하며 독립운동의 역사를 배웠다.

초등학교 4학년은 1930년대 옛 지도와 현재의 여주 도심을 비교하며 근대 골목길을 탐방했고, 3학년은 옛 교통수단과 남한강 유역의 문화유산을 살펴봤다. 특히 황포돛배에 직접 승선해 신륵사와 마암에 얽힌 역사와 설화를 알아보는 현장 체험도 진행했다.

1~2학년은 원부리 얼 답교놀이와 흔암리 쌍룡거줄다리기 등 여주 지역의 전통 민속놀이를 체험하며 지역 고유의 풍속과 공동체 문화를 이해하는 시간을 가졌다.

여주박물관 관계자는 "교과서에서는 쉽게 접하기 어려운 여주만의 역사와 문화유산을 학생들이 직접 경험한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 지역의 역사문화 자원을 학생들의 눈높이에 맞는 교육 콘텐츠로 발전시켜 우리 고장에 대한 관심과 이해를 높이겠다"고 말했다.