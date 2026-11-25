춘천시가 국제스케이트장 유치를 위한 준비에 속도를 내고 있다.

춘천시는 25일 시청 접견실에서 국제스케이트장 유치 대책회의를 열고 그동안의 유치 활동을 돌아보며 재공모 대비 보완점과 향후 추진 방향을 살폈다.

▲국제스케이트장 유치 대책회의. ⓒ춘천시

춘천시가 내세운 후보지는 송암스포츠타운 내 약 6만㎡다.

부지 전체가 국·공유지로 이뤄졌고 인근에 1,000석 규모 의암빙상장을 비롯한 체육시설과 강원체육중·고등학교가 있다.

춘천시는 기존 체육시설 활용 여건과 선수의 훈련·학업 연계 가능성을 강점으로 꼽았다.

▲국제스케이트장 유치 대책회의. ⓒ춘천시

공모 절차가 멈춘 기간에도 춘천시체육회 유치 전담팀과 범시민유치위원회를 중심으로 서명운동과 홍보 활동을 이어왔다.

춘천시는 대한체육회 재공모 일정이 구체화되면 그에 맞춰 유치 신청을 준비하고 시민 참여 활동도 계속할 계획이다.

육동한 춘천시장은 "춘천은 공모가 중단된 동안에도 유치를 위한 준비를 멈추지 않았다"며 "그동안 쌓아온 준비와 시민들의 뜻을 바탕으로 재공모에 차질 없이 대응하겠다"고 말했다.