한대희 경기 군포시장이 주민 숙원 해결과 시민 체감형 기후정책 추진 성과를 인정받아 소비자친화행정 분야에서 대상을 수상했다.

군포시는 한대희 시장이 지난 24일 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국소비자대상’ 시상식에서 소비자친화행정 부문 대상을 받았다고 25일 밝혔다.

▲한대희 군포시장 ‘2026 대한민국소비자대상’ 소비자친화행정 부문 대상 수상 기념촬영 ⓒ군포시

이번 수상은 10년간 이어진 삼성마을의 교통소음 민원을 해결하고, 재생에너지 생산과 온실가스 감축을 연계한 ‘경기 희망에코마을’ 사업을 추진한 점이 높은 평가를 받은 결과다.

한 시장은 민선 7기부터 해당 사업을 추진해 대야지하차도의 기존 가연성 방음판을 전국 최초로 태양광 방음판으로 교체했다. 대야·삼성지하차도에는 총 1329kW 규모의 태양광 발전설비를 구축해 연간 1490MWh의 전력 생산과 819톤의 온실가스 감축 기반을 마련했다.

사업 추진 과정에서는 외부 재원 86억 원을 확보하고 시비 22억 원을 절감했으며, 시설 상부 임대를 통해 연간 2300만 원의 세입 기반도 마련했다.

자원순환과 물 재이용 분야에서도 성과를 거뒀다. 에코마을에 하루 750톤 규모의 하수처리수 재이용 시설을 구축하고, 광명시와 공공소각장 교차소각을 추진해 연간 약 2억4000만 원의 예산을 절감했다.

아울러 시민 583명의 의견을 직접 수렴해 외부 용역 없이 ‘제3차 기후위기 적응대책’을 자체 수립했다. 11개 부서가 참여해 40개 과제를 마련하는 등 시민 참여를 바탕으로 기후위기 대응 정책도 강화했다.

한대희 시장은 “이번 수상은 주민 숙원을 해결하면서 재생에너지와 기후위기 대응이라는 가치를 함께 담아낸 노력을 인정받은 결과”라며 “시민의 생활환경 개선이 미래의 지속가능성으로 이어질 수 있도록 시민 중심의 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.